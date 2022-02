Les prix des carburants poursuivent leur envolée au Royaume-Uni

https://fr.sputniknews.com/20220228/les-prix-des-carburants-poursuivent-leur-envolee-au-royaume-uni-1055410609.html

Les prix des carburants ont atteint des sommets au Royaume-Uni alors que le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie continue d'affecter les cours du pétrole... 28.02.2022, Sputnik France

Le prix moyen de l'essence est passé à 1,51 livre le litre dimanche, tandis que le diesel a augmenté à 1,55 livre, a précisé la RAC, notant que le prix des deux carburants a bondi depuis jeudi, lorsque la crise ukrainienne a dégénéré.Malgré l'apaisement des prix du pétrole sur le marché mondial, les prix à la pompe vont continuer à augmenter, a prévenu le porte-parole de la RAC, Simon Williams, précisant que le coût d'un plein d'une voiture familiale de 55 litres est maintenant de 83 livres pour l'essence et de 85 livres pour le diesel.Bien que le Royaume-Uni n'importe que 6% de son pétrole brut de Russie, il sera quand même affecté par une hausse des prix de gros mondiaux, a fait savoir M. Williams.Le prix du Brent a augmenté de 4,6% à 102 dollars le baril lundi après que les sanctions annoncées par les pays occidentaux occidentales contre la Russie, l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde.Les fluctuations du prix de l'essence au Royaume-Uni sont principalement déterminées par le prix du pétrole brut et le taux de change entre le dollar et la livre, car le pétrole brut est négocié en dollars.

