L'UE s'apprête à livrer des armes de gros calibre à l'Ukraine

L'UE s’apprête à livrer des armes de gros calibre à l'Ukraine

28.02.2022

2022-02-28

2022-02-28T20:33+0100

2022-02-28T20:33+0100

Alors que l’opération militaire russe bat son plein en Ukraine, l'UE va fournir aux forces armées ukrainiennes des armes de gros calibre et antichars dans le cadre de l’aide de 500 millions d'euros convenue, a déclaré ce 28 février le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avant une réunion sur la situation en Ukraine.En outre, il a souligné l’importance de fournir des munitions et du carburant pour les chars et les avions.À l’issue de cette réunion des ministres de la Défense de l'UE en visioconférence qui s’est tenue cet après-midi, Josep Borrell a confirmé l’engagement des États membres de l'UE à renforcer leur soutien militaire à l'Ukraine sur une base bilatérale et entendent intensifier ces efforts avec des financements européens.L’arme nucléaire russe mise en alerteCes livraisons d’armes sont planifiées alors que les nationalistes ukrainiens prennent en otage les civils pour les utiliser comme des boucliers humains: telle a été la mise en garde lancée par le représentant permanent de la Russie aux Nations unies, Vassili Nebenzia.Il estime qu’il s'agit d'une "violation flagrante du droit international humanitaire qui doit être dûment condamnée", comparant cette tactique à celle des terroristes de Daech*.Face aux démarches économiques hostiles de l’Occident et à des propos agressifs de hauts responsables de l’Otan, Vladimir Poutine a ordonné le 27 février de placer en alerte les forces de dissuasion russes.Son porte-parole, Dmitri Peskov, a conseillé de ne pas y chercher de double sens. "C'est un ordre absolument exhaustif du chef suprême [des armées]", souligne-t-il.Opération militaire en UkraineL’opération militaire spéciale russe a commencé le 24 février, trois jours après que Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance des Républiques de Lougansk et de Donetsk, expliquant que l'Ukraine ne respectait pas les accords de Minsk et que la situation dans le Donbass pouvait être qualifiée de "génocide".Le Président russe a alors souligné que les plans de Moscou n'incluaient pas l'occupation des territoires ukrainiens, mais la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine, ce qui a été confirmé le 25 février par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Lequel assure que cela permettra aux Ukrainiens de "déterminer librement leur avenir", une fois qu'"ils se seront libérés de leur joug".*Organisation terroriste interdite en Russie

