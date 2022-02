https://fr.sputniknews.com/20220228/macron-zemmour-et-melenchon-en-recul-le-pen-et-pecresse-progressent-dapres-ce-sondage-1055414452.html

Macron, Zemmour et Mélenchon en recul, Le Pen et Pécresse progressent, d’après ce sondage

Le sondage OpinionWay du 28 février marque une dynamique favorable pour Marine Le Pen dans cette campagne présidentielle. Elle distancie Valérie Pécresse et... 28.02.2022, Sputnik France

Malgré la domination de la crise ukrainienne dans l’actualité, les sondages sur la présidentielle française, laquelle se tiendra dans moins de six semaines, continuent d’évaluer la dynamique des candidats. Dans le baromètre OpinionWay pour CNews publié le 28 février, Macron caracole toujours en tête à 24%, mais du changement est à noter dans le trio des poursuivants.Le chef de l’État, absorbé par l’Ukraine mais dont la candidature doit être annoncée dans la semaine, a perdu un point. Marine Le Pen (18%) poursuit sa progression et gagne un point en une semaine, s’éloignant de la candidate des Républicains Valérie Pécresse (15%) et d’Éric Zemmour (13%), alors que ce dernier était pourtant donné au second tour dans d’autres sondages il y a deux semaines.Jean-Luc Mélenchon a lui aussi perdu un point et se situe à 10% mais reste le premier des candidats de gauche. Le candidat écologiste Yannick Jadot est crédité de 6% des voix, gagnant ainsi un point en une semaine, devant les 4% du communiste Fabien Roussel. Christiane Taubira, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et Anne Hidalgo affichent tous le score de 2%. Nathalie Arthaud (Force Ouvrière) et Philippe Poutou (NPA) sont les derniers candidats de l’enquête, avec 1% des voix chacun.Trois hypothèses ont été étudiées pour le second tour. Le score le plus serré serait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen (56–44%), en faveur du Président sortant. Ce dernier présente un score similaire contre Valérie Pécresse (57-43%) et obtient un avantage plus conséquent face à Éric Zemmour (62-38%).L’enquête a été réalisée les 26 et 27 février 2022 sur un échantillon représentatif de la population française de 1.090 personnes, âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.ParrainagesAlors que la période de collecte des parrainages touche à sa fin (le 4 mars), tous les prétendants à l’Élysée ne sont pas assurés de pouvoir valider leur candidature. Selon le comptage du Conseil constitutionnel du 24 février, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et Jean-Luc Mélenchon ont obtenu les 500 parrainages nécessaires.Trois autres candidats ne sont pas loin du but, à une semaine de la date butoir: Nicolas Dupont-Aignan (457), Éric Zemmour (415) et Marine Le Pen (414). D’autres sont davantage à la peine, comme François Asselineau (247), Philippe Poutou (243), Anasse Kazib (130) et Christiane Taubira (128). Ce lundi, l’équipe de l’ancienne garde des Sceaux a annoncé que son "agenda de cette semaine sera[it] exclusivement consacré à la collecte des parrainages". Sans être sûre de pouvoir valider sa candidature, elle ne fera aucun passage dans les médias d’ici vendredi.

