New York: levée de l'obligation du port du masque dans les écoles à partir de mercredi

New York: levée de l'obligation du port du masque dans les écoles à partir de mercredi

Le port du masque de protection contre le Covid-19 ne sera plus obligatoire à l’intérieur des écoles publiques à New York, et ce à partir de mercredi prochain... 28.02.2022, Sputnik France

Elle a ajouté que cette mesure s’explique notamment par le faible taux d’hospitalisations enregistrés ainsi que par les taux élevés de vaccination.La gouverneure a, par ailleurs, relevé que les comtés et les villes de l’Etat ont le choix de maintenir cette mesure, alors que les parents pourraient toujours choisir d'envoyer leurs enfants à l'école en portant des masques.Début février, le port du masque n’était plus obligatoire notamment dans les commerces, restaurants et entreprises de l’Etat de New York.La décision de la gouverneure s’inscrit dans un contexte d’assouplissement des restrictions aux États-Unis. Avant New York, la Californie, le New Jersey ou encore le Connecticut ont également annoncé la levée de l’obligation du port du masque en intérieur.

