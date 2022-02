https://fr.sputniknews.com/20220228/royaume-uni-les-rues-commercantes-amorcent-leur-reprise-post-covid-1055407981.html

Royaume-Uni: les rues commerçantes amorcent leur reprise post-Covid

Royaume-Uni: les rues commerçantes amorcent leur reprise post-Covid

Les ventes dans les rues commerçantes sont aujourd'hui plus élevées qu'avant la pandémie de Covid-19 dans l'écrasante majorité des conseils locaux... 28.02.2022, Sputnik France

2022-02-28T13:08+0100

2022-02-28T13:08+0100

2022-02-28T13:08+0100

royaume-uni

covid-19

commerce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103625/19/1036251999_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_839e91b8b6305a12471a4d5611d66ee3.jpg

Selon une enquête du quotidien économique et financier, cette reprise s'est produite malgré les nouvelles restrictions liées au coronavirus que le gouvernement a imposé au cours de l'hiver et la chute des ventes des magasins du centre de Londres.Dans environ trois quarts des 368 collectivités locales de Grande-Bretagne, les ventes en personne aux clients britanniques en janvier ont été plus élevées que deux ans auparavant, malgré les nouvelles règles introduites pour freiner la propagation d'Omicron. En moyenne, les dépenses en janvier ont été supérieures de 4% à celles de 2020.Les effets de la pandémie ont été moins difficiles à surmonter pour les villes de taille moyenne dont les secteurs du commerce de détail et des services sont modestes. "Les zones urbaines les plus performantes étaient Hamilton, Blackpool, Sunderland, Shrewsbury et Barnsley où les dépenses ont augmenté de plus de 10% en janvier par rapport aux niveaux d'avant la pandémie", détaille le journal.Parmi les très grandes zones urbaines, Liverpool, dans le Nord-Ouest, s'est montrée très résiliente avec des ventes en janvier supérieures de 8 % à celles du même mois deux ans auparavant, malgré l'imposition de mesures du plan B.En revanche, Londres semble incapable de se remettre sur pied. La capitale se pose de sérieuses questions sur l'avenir de son modèle économique puisque les ventes y sont toujours inférieures de 10% par rapport à leur niveau d'avant la pandémie.Ce résultat s'explique presque exclusivement par les pertes enregistrées dans le centre même de la ville, qui dépend fortement des employés qui s'y rendent et qui a souffert de la recommandation de travailler à domicile si possible.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, covid-19, commerce