Toutes les localités passées sous le contrôle de la Russie continuent de vivre normalement

28.02.2022

Toutes les localités passées sous le contrôle de la Russie depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, continuent de vivre normalement, assure la Défense russe. Selon le ministère russe, les transports ainsi que les lieux vitaux fonctionnent bien.Selon la Défense russe, la Russie n'a pas initié les actes militaires, mais la Russie y met un terme, car la destruction planifiée des habitants du Donbass a duré pendant huit ans.Opération militaire en UkraineL’opération militaire russe s'est déclenchée le 24 février, trois jours après que Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance des Républiques de Lougansk et de Donetsk, expliquant que l'Ukraine ne respecte pas les accords de Minsk et que la situation dans le Donbass peut être qualifiée de "génocide".Le Président russe a alors souligné que les plans de Moscou n'incluaient pas l'occupation des territoires ukrainiens, mais la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine, ce qui a été confirmé le 25 février par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui assure que cela va permettre aux Ukrainiens de "déterminer librement leur avenir", une fois qu'"ils se seront libérés de leur joug".

