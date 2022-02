https://fr.sputniknews.com/20220228/un-passager-sequestre-et-tabasse-par-un-conducteur-de-bus-a-paris-1055403086.html

Un passager séquestré et tabassé par un conducteur de bus à Paris

Un passager séquestré et tabassé par un conducteur de bus à Paris

Un passager de bus à Paris a été violemment agressé par un conducteur. En cause: le bruit causé par des chutes de valises. 28.02.2022, Sputnik France

De simples chutes de valises d’un couple de voyageurs ont suffi à provoquer une altercation. Un chauffeur de bus a séquestré et roué de coups l’un des deux passagers à Paris, relate Actu17. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 26 au 27 février dans la rue du Sahel.Selon le média, il s’agit d’un conducteur du bus numéro 29 qui circule entre Nation et la gare Saint-Lazare. Il s’est énervé à cause du bruit causé par des valises tombées. Il s’est arrêté et a fait descendre tous ses passagers, mais a laissé un homme avec lui.Cependant, quelques minutes plus tard, la situation a dégénéré. Il s’est arrêté et a tabassé ce voyageur.La femme de ce dernier et les autres usagers ont alerté les forces de l’ordre qui sont rapidement arrivées sur place.La victime, souffrant de douleur au cou et au dos, a été prise en charge par les pompiers. Son état de santé n’est pas en danger.Quant à son agresseur, il sera convoqué au commissariat du XIIe arrondissement, qui est chargé de mener la suite des investigations.

