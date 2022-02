https://fr.sputniknews.com/20220228/un-rodeo-sauvage-compose-dune-centaine-de-motos-organise-a-lyon---videos-1055411119.html

Un rodéo sauvage composé d’une centaine de motos organisé à Lyon - vidéos

Un rodéo sauvage a réuni le 27 février une centaine de personnes sur les grands axes de Lyon et son agglomération. Cinq interpellations ont eu lieu. 28.02.2022, Sputnik France

Les rodéos sauvages sont de retour dans les rues de l’agglomération lyonnaise. Une centaine de motos et de quads ont participé dimanche 27 février à un rassemblement illégal à Bron, rapporte Le Progrès.Le parking de l’hypermarché Auchan, situé Porte-des-Alpes, a servi de point de départ vers 14h30. Le cortège a emprunté les rues de Vénissieux et les VIIe et VIIIe arrondissements de Lyon.Leur balade à moto, qui a duré jusqu’à 17h30, a été marquée par une conduite dangereuse. Certains effectuaient des roues arrière alors que d’autres ne portaient pas de casque, circulant tout près les uns des autres. Les motards se sont finalement séparés en prenant la direction de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin.Au total, cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. La sûreté départementale est chargée de l’enquête. Ce cortège semble n’avoir rien à voir avec les Daltons, initialement un groupe de gangsta rap maintenant connu pour ses rodéos sauvages, note Le Progrès.

