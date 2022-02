https://fr.sputniknews.com/20220228/une-vingtaine-de-terroristes-de-boko-haram-neutralises-dans-le-sud-est-du-niger-1055406457.html

Une vingtaine de terroristes de Boko Haram "neutralisés" dans le sud-est du Niger

Une vingtaine de terroristes de Boko Haram "neutralisés" dans le sud-est du Niger

Une vingtaine de terroristes du groupe Boko Haram ont été "neutralisés" et une importante quantité de matériaux militaires a été récupérée, dans la région de... 28.02.2022

Cette opération militaire dénommée "HIRNA 2" (courage en langue Peulh), menée par les troupes terrestres appuyées par l'aviation, a ainsi "permis de localiser, neutraliser et déloger des poches ennemies" opérant aux alentours de plusieurs villages abandonnés le long des rives de la Komadougou Yobé, faisant office de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria, selon un communiqué de l'état-major de la FMM basé à Diffa.Par ailleurs, "deux AK 47, deux chargeurs et 42 cartouches 7,62 x 39 mm, ont été récupérés sur les assaillants", a précisé l'état-major de la FMM qui n'a signalé aucun blessé dans ses rangs.Composée des armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, la FMM intervient depuis plusieurs années dans le combat contre Boko Haram et autres groupes armés dans le bassin du lac Tchad.

avec Maghreb Arabe Presse

