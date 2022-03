фото, multimédia, photos, otan, europe de l'est, ukraine, crise en ukraine

Retrouvez les images du transfert de troupes et d’équipements militaires de l’Otan dans ce diaporama de Sputnik.

L’Otan déploie ses forces en Europe de l’Est

L’Otan a annoncé le déploiement de troupes, de navires et d’avions en Europe de l’Est. Des équipements militaires et des unités supplémentaires seront envoyés en Bulgarie, en Roumanie et en Lituanie.