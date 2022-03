https://fr.sputniknews.com/20220301/au-moins-17-morts-dans-leboulement-dune-mine-de-jade-en-birmanie-1055431485.html

Au moins 17 morts dans l'éboulement d'une mine de jade en Birmanie

Au moins 17 personnes ont été tuées par un glissement de terrain qui a piégé des dizaines de travailleurs dans une mine de jade dans le nord de la Birmanie... 01.03.2022, Sputnik France

L'accident est survenu lundi soir dans la région de Hpakant, près de la frontière chinoise dans l'Etat Kachin, où un énorme éboulement avait enseveli 300 travailleurs en 2020 après des pluies de mousson, la pire catastrophe qu'ait connue le secteur minier du pays.Quelque 17 corps ont été retrouvés jusqu'à présent, ont indiqué les médias, ajoutant que 40 personnes avaient été enterrées dans cet éboulement, survenu vers 22H30 (16H30 GMT).En Birmanie, des dizaines de mineurs meurent chaque année en travaillant dans des conditions dangereuses dans des carrières de jade, une industrie opaque et peu réglementée. Le commerce du jade génère plus de 30 milliards de dollars par an, soit près de la moitié du BIP birman.

