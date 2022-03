https://fr.sputniknews.com/20220301/cible-des-sanctions-us-linvestisseur-du-vaccin-spoutnik-v-veut-saisir-la-justice-1055434030.html

Cible des sanctions US, l’investisseur du vaccin Spoutnik V veut saisir la justice

Parmi les cibles de sanctions imposées à la Russie figurent des organismes qui n’ont aucune activité politique. Par exemple, le Fonds russe d'investissements... 01.03.2022, Sputnik France

Le Fonds russe d'investissements directs (RFPI), cible des sanctions américaines, a annoncé le 28 février l’intention d’"utiliser tous les moyens disponibles pour protéger ses droits, sa réputation et ses intérêts légitimes, y compris en saisissant les tribunaux dans les juridictions concernées".L'institution note que l'imposition de sanctions contre le Fonds, qui depuis sa fondation a construit des relations internationales et maintenu des liens constructifs, montre l’aspiration du gouvernement américain à détruire le dialogue entre les pays.Le RFPI estime que les restrictions annoncées sur ses activités sont politiquement motivées et contredisent les principes de la coopération humanitaire.De multiples sanctions imposées à la RussieSuite au lancement de l’opération militaire russe en Ukraine le 24 février, plusieurs sanctions touchant l’économie, l’énergie, les transports et les médias ont été mises en place contre la Russie. Parmi celles-ci figure notamment l’exclusion de plusieurs banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT qui vise à empêcher les institutions concernées d'opérer à l'échelle internationale et bloquer ainsi les importations et exportations russes.En outre, l’Union européenne a instauré une interdiction de toute transaction liée à la gestion des réserves et des avoirs avec la Banque centrale russe, ainsi que toute personne morale ou organisme qui y sont liés.Le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré aux journalistes le 27 février que la réponse de Minsk et de Moscou aux sanctions des pays occidentaux serait significative, mais que les deux pays agiraient avec prudence, et non à leur propre détriment.Ainsi, en réponse à la fermeture de leurs espaces aériens aux compagnies russes, Moscou a déjà pris des mesures similaires restreignant les vols des compagnies aériennes de 36 pays, dont la France.

