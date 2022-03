https://fr.sputniknews.com/20220301/droits-economiques-legalite-homme-femme-encore-loin-1055429876.html

Droits économiques: l'égalité homme-femme encore loin

Droits économiques: l'égalité homme-femme encore loin

Près de 2,4 milliards de femmes dans le monde n'ont pas les mêmes droits économiques que les hommes, a indiqué la Banque mondiale qui note que malgré la... 01.03.2022, Sputnik France

Dans 86 pays, les femmes sont confrontées à une certaine forme de restriction d'emploi et 95 pays ne garantissent pas un salaire égal pour un travail égal, ajoute la même source dans un communiqué.À l'échelle mondiale, les femmes n'ont encore que les trois quarts des droits légaux accordés aux hommes - un score global de 76,5 sur 100 possibles, ce qui dénote une parité juridique complète.Cependant, malgré l'effet disproportionné sur la vie et les moyens de subsistance des femmes de la pandémie mondiale, 23 pays ont réformé leurs lois en 2021 pour prendre des mesures indispensables pour faire progresser l'inclusion économique des femmes, selon le rapport.Les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne ont affiché les améliorations les plus importantes de l'indice WBL en 2021, bien qu'elles continuent d'être à la traîne par rapport à d'autres parties du monde dans l'ensemble.En Afrique, le Gabon se distingue par une profonde réforme de son code civil et la promulgation d'une loi sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le score du Gabon est passé de 57,5 ​​en 2020 à 82,5 en 2021.À l'échelle mondiale, le plus grand nombre de réformes a été réalisé dans les indicateurs Parentalité, Rémunération et Lieu de travail. De nombreuses réformes se sont concentrées sur la protection contre le harcèlement sexuel dans l'emploi, l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, l'augmentation des congés payés pour les nouveaux parents et la suppression des restrictions d'emploi pour les femmes.

