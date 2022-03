En continu: l’Occident promet des armes létales à Kiev, une 2e rencontre Russie-Ukraine en attente

Les promesses européennes et américaines sur la livraison d’une aide militaire à l’Ukraine se concrétisent, parmi lesquelles figurent des armes létales de grands calibres et des avions de combat. Selon les forces de Kiev, la Bulgarie, la Pologne et la Slovaquie vont fournir 70 avions, notamment des MiG-29 et des SU-25.