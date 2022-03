https://fr.sputniknews.com/20220301/entretiens-a-niamey-dune-delegation-dadministrateurs-de-la-banque-mondiale-1055430325.html

Entretiens à Niamey d'une délégation d'administrateurs de la Banque Mondiale

Le Premier ministre nigérien, Ouhoumoudou Mahamadou, s'est entretenu, mardi à Niamey, avec une délégation d'administrateurs de la Banque Mondiale qui effectue... 01.03.2022, Sputnik France

Cette mission des administrateurs du Groupe de la Banque Mondiale qui séjourne au Niger depuis le 27 février, se trouve à Niamey afin de discuter des priorités du pays avec le gouvernement du Niger et ses partenaires, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP.Lors de son séjour, la mission a eu une rencontre lundi avec le ministre nigérien en charge du Plan et a visité l’usine de traitement d’eau de Goudel.Elle sera reçue mardi par le Président de la République Mohamed Bazoum.Composée de huit membres dont l’Administrateur de la Banque pour le Niger, M. Alphonse Kouagou, cette mission a pour objectif de discuter des priorités de développement du pays avec le Gouvernement nigérien et ses autres partenaires clés.La délégation effectuera, en outre, des visites de terrain, notamment à la station d'épuration d’eau de Goudel et à la Centrale électrique de Gorou Banda.Les administrateurs de la Banque Mondiale visiteront également la Maison de l'Entreprise qui soutient la création d'entreprises au Niger et les membres de l'incubateur d'entreprises CIPMEN, l'Agence Nationale pour la Société de l'Information (ANSI) et les jeunes entrepreneurs.

