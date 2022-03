https://fr.sputniknews.com/20220301/gaz-algerien-un-palliatif-a-une-crise-de-lapprovisionnement-en-europe-1055427053.html

Gaz algérien: un palliatif à une crise de l’approvisionnement en Europe?

Gaz algérien: un palliatif à une crise de l’approvisionnement en Europe?

L’Algérie est disposée à "soutenir" ses partenaires européens en cas de "situations difficiles". Ce geste ne pourrait toutefois compenser la rupture de... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T12:30+0100

2022-03-01T12:30+0100

2022-03-01T12:32+0100

crise ukrainienne

international

gaz

gaz naturel liquéfié (gnl)

algérie

russie

ukraine

europe

sonatrach

total

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1044765729_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_21c2510e30a5ec5071df1dedefbe3f61.jpg

Alors que l’Europe cherche des moyens de diversifier son approvisionnement en gaz pour réduire sa dépendance à la Russie, l’Algérie propose ses services. Si les exportations russes devaient être réduites en raison de la guerre en Ukraine, le géant public algérien du gaz, le groupe Sonatrach, s'est déclaré prêt à fournir à l'Europe des quantités supplémentaires viale gazoduc reliant l'Algérie et l'Italie. C’est ce qu’a déclaré ce 27 février Toufik Hakkar, PDG de la compagnie pétrolière et gazière.Sonatrach est "un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen et est disposé à soutenir ses partenaires de long terme en cas de situations difficiles", a-t-il indiqué dans les colonnes du quotidien Liberté. L’Europe est le "marché naturel de prédilection" pour l’Algérie, qui contribue actuellement à hauteur de 11% aux importations de gaz du Vieux Continent, a-t-il souligné."Une réalité économique que les pays européens connaissent bien"Mais l’Algérie dispose-t-elle de la quantité de gaz nécessaires et des infrastructures pour pallier concrètement l’offre russe?En effet, les apports algériens en gaz naturel et gaz naturel liquéfié (GNL) restent tributaires de la "disponibilité de volumes excédentaires après satisfaction de la demande du marché national" et des "engagements contractuels" envers les partenaires étrangers, a indiqué le patron de la Sonatrach.Ainsi, même si la compagnie "dispose d’une capacité non utilisée sur le gazoduc Transmed", qui pourrait servir à "augmenter les approvisionnements du marché européen", affirme Hakkar, celle-ci ne pourrait équivaloir à l’offre russe.D’ailleurs, note le chercheur tunisien et directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociologiques (CARAPS), basé en Suisse, "jusqu’à ce jour, le gaz russe continue à alimenter l’Europe. Notamment l’Allemagne et l’Europe de l’Est."Alger en est conscient. Le pays ne pourrait pas à lui seul " compenser la baisse d’approvisionnement en gaz russe ", indique à l’AFP Abdelmajid Attar, ancien ministre algérien de l’Énergie et ancien PDG de Sonatrach. Pour l’heure, "l’Algérie exporte un maximum de 22 milliards de mètres cubes via le gazoduc Transmed". Cela laisse une capacité de 10 milliards de mètres cube à exporter, a-t-il précisé. Très loin des plus de 200 milliards de mètres cubes par an que la Russie peut vendre à l’Europe.Problème d’infrastructureEn effet, le gaz russe représente 40% du marché européen. Au mieux, "le gaz algérien peut faire baisser de quelques points la contribution du gaz russe à l’Europe, mais on est très loin de remplacer le gaz russe. C’est pour ça qu’on ne parle pas aujourd’hui de sanctions contre l’exportation de gaz et même de pétrole russe", rappelle notre interlocuteur."Si le gaz russe ne vient pas en Europe, on a un vrai sujet de prix du gaz en Europe", a expliqué de son côté le président de Total Énergies, Patrick Pouyannée, s'exprimant à Paris devant le forum de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). Au cours de la dernière année, la hausse des prix du gaz encore constatée aujourd'hui était "conjoncturelle", liée à une forte demande venue de Chine, a-t-il expliqué."Pour alimenter l’Europe en gaz, soit on a des tuyaux, soit on a des terminaux de regazéification où on amène du gaz naturel liquéfié (GNL). Or ils sont tous pleins en ce moment, et on n’a pas assez de terminaux en Europe pour regazéifier le gaz liquéfié afin de remplacer les 40% de gaz russe", a-t-il précisé.Selon lui, "il faut deux ou trois ans pour construire un terminal. La France en a, l'Allemagne n'en a aucun, et donc quand on me dit ‘comment vous faites si les 40% de gaz russe disparaissent’, alors là je peux vous dire que je ne sais pas faire. Je saurai faire dans deux-trois ans si on construit des terminaux, car on a du gaz, mais il faut pouvoir l’acheminer. On a là un problème d’infrastructure."Sur le temps long, l’Algérie estime néanmoins qu’elle peut constituer une alternative plus crédible. À "moyen terme, dans quatre ou cinq ans, l’Algérie pourra envoyer de plus grandes quantités", affirme M. Attar. Pour atteindre cet objectif, il est toutefois nécessaire de "développer des réserves essentiellement constituées de gaz non conventionnel" (gaz de schiste). L’Algérie prévoit ainsi d’investir 40 milliards de dollars (environ 35,5 milliards d’euros) entre 2022 et 2026 dans l’exploration, la production et le raffinage de pétrole, ainsi que dans la prospection et l’extraction de gaz.

https://fr.sputniknews.com/20220226/pour-le-maire-le-seul-vrai-sujet-des-sanctions-contre-la-russie-est-le-gaz-1055378290.html

algérie

russie

ukraine

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

international, gaz, gaz naturel liquéfié (gnl), algérie, russie, ukraine, europe, sonatrach, total