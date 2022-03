https://fr.sputniknews.com/20220301/grece-six-migrants-morts-au-large-de-lesbos-1055423532.html

Grèce: six migrants morts au large de Lesbos

Six migrants morts ont été découverts, mardi, sur une côte de l'île grecque de Lesbos, a indiqué la police portuaire. 01.03.2022, Sputnik France

Selon les premières informations des gardes-côtes, "quatre corps ont été découverts sur une côte proche du port de Mytilène", chef-lieu de l'île égéenne et "deux autres ont été repêchés dans l'eau".Il s'agit de trois hommes et de trois femmes, dont les corps ont été transférés à l'hôpital de l'île pour une autopsie, selon un responsable du bureau de presse des gardes-côtes.L'île de Lesbos à moins de dix milles marins des côtes occidentales turques est un passage habituel des migrants venant de l'Asie et du Moyen-Orient via la Turquie à destination de l'Europe de l'ouest.

