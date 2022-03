https://fr.sputniknews.com/20220301/il-installe-devant-chez-lui-un-faux-radar-pour-faire-ralentir-les-automobilistes-1055437730.html

Il installe devant chez lui un faux radar pour faire ralentir les automobilistes

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Beaucoup sont tombés dans le panneau. HLN a rapporté qu’en Belgique flamande un habitant a fait installer un radar devant chez lui à Stekene. Sur la route nationale reliant Sint-Niklaas à Hulst, la limitation de vitesse fixée à 50 km/h n’est pas toujours respectée. Excédé que les autorités n’agissent pas, cet habitant de 57 ans a pris les choses en main.Pour fabriquer le radar, l’employé de carrosserie a expliqué n’avoir eu aucune difficulté.Pour simuler le flash, le quinquagénaire a incorporé une lampe. Le faux radar a ensuite été installé dans son jardin. Comble de l’histoire, l’appareil a été signalé sur Waze, un système d’assistant à la conduite. Cette initiative est complètement légale en Belgique. Mieux, les forces de l’ordre locales approuvent ce stratagème.Des faux radars françaisEn janvier 2021, un habitant de Longues-sur-Mer, dans le Calvados, a installé un faux radar, rapporte Actu. Il a tout simplement collé un autocollant imitant un radar authentique sur sa poubelle. Ce "dispositif" a eu pour effet de faire sourire les automobilistes et contenter les riverains.En 2018, un homme à installé son radar fictif dans les Landes. Le système n’avait pas eu l’effet escompté chez les automobilistes qui l’ont vandalisé avec des tags. Trois semaines plus tard, son radar fictif a disparu.En 2015, un autre radar factice a été installé dans le département de la Mayenne, à Contest. Ouest-France a expliqué que celui-ci a été démonté à la demande des gendarmes sous peine d’amende de 750 euros. Il était placé sur une voie ouverte à la circulation ce qui est illégal. Toutefois, si le radar est installé sur un terrain privé, ceci est légal, mais le propriétaire pourra en être tenu responsable en cas d’accident.La police s’y met aussiEn France, la police municipale des Herbiers, en Vendée, a déployé ses propres leurres pour faire ralentir leurs automobilistes en 2018. Dave, un faux policier jumelles à la main, a la particularité d’être mobile. Ce faux policier en aluminium peut être utilisé à différents endroits de la ville réputés accidentogènes.

