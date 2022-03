https://fr.sputniknews.com/20220301/il-tente-de-cambrioler-un-domicile-mais-tombe-sur-deux-voisins-policiers-1055429651.html

Il tente de cambrioler un domicile, mais tombe sur deux voisins policiers

2022-03-01T14:43+0100

2022-03-01T14:43+0100

2022-03-01T14:54+0100

Sputnik France reste accessible sur Telegram. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur l'App Store ou le Play Store.Deux policiers hors service ont aidé à interpeller dans la nuit du 26 à 27 février un cambrioleur qui avait tenté de cambrioler le domicile de son oncle à Ceintrey, près de Nancy (Meurthe-et-Moselle), rapporte L'Est Républicain.Un individu d'une trentaine d'années, qui avait pénétré dans le domicile, a dû prendre la fuite à cause de la présence du fils de l’oncle et d’un de ses amis. Poursuivi, le cambrioleur présumé a été finalement maîtrisé par deux policiers en civil qui habitent non loin et qui avaient entendu des cris et des appels au secours.Lors de l’interpellation, l'un des policiers a été blessé à un genou. Le cambrioleur présumé avait sur lui un couteau de chasse et un poing américain. Il a été placé en garde à vue. Il pourrait être jugé ce 1er mars en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nancy.

