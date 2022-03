https://fr.sputniknews.com/20220301/la-chine-appelle-au-retour-des-negociations-pour-resoudre-la-crise-en-ukraine-1055426750.html

La Chine appelle au retour des négociations pour résoudre la crise en Ukraine

Sputnik France reste accessible sur Telegram. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost ou Astrill.Alors que des délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées en Biélorussie pour la première fois depuis le début des hostilités, la Chine a invité à continuer les efforts diplomatiques. Les pourparlers entre les deux parties sont le dernier moyen de sortir de la crise, a déclaré Zhang Jun, représentant de la Chine auprès de l'Onu lors d'une réunion du Conseil de sécurité.Le diplomate chinois a ajouté qu’il revenait à la communauté internationale de créer des conditions favorables à ce dialogue pour freiner une nouvelle escalade. Il a précisé que la Chine était prête à soutenir la "tenue de dialogues directs", tout en appelant le monde à sortir des "logiques de guerre froide" fondées sur l’affrontement entre deux blocs.Depuis le début de l’opération russe en Ukraine, Pékin affiche son soutien à Moscou. Ce 26 février, le même Zhang Jun s’est abstenu de voter une résolution de l’Onu condamnant l'opération russe en Ukraine. La Chine a également rappelé à plusieurs reprises la responsabilité de Washington et de l’Otan dans la montée des tensions.Ce 28 février, le Kremlin a d’ailleurs salué l’empire du Milieu, un "vrai géant" et un "ami" de la Russie.Premier volet des négociationsUne première rencontre a eu lieu ce 28 février en Biélorussie entre les représentants de Moscou et de Kiev. Les deux délégations sont finalement rentrées dans leurs pays respectifs pour consultations, après avoir convenu d’un "deuxième tour de pourparlers".L’administration du Président ukrainien avait au préalable déclaré que la "question clé" de ces négociations était l’obtention d’un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes du territoire ukrainien.Le Kremlin a pour sa part préféré rester discret sur le contenu de cette rencontre, soulignant que les négociations devaient "se faire dans le silence".Déjà très actif avant l’opération militaire russe, Emmanuel Macron s’est entretenu avec Vladimir Poutine lors de cette même journée. Le chef d’État français a notamment demandé à ce que les infrastructures civiles et les axes routiers soient préservés. Le Président russe lui a confirmé la volonté de s’engager sur ces points.

