L'armée russe dit avoir bloqué aux forces ukrainiennes l’accès à la mer d’Azov

Les forces armées russes ont bloqué l'accès à la mer d'Azov aux forces ukrainiennes, selon le ministère russe de la Défense. 01.03.2022, Sputnik France

La Défense russe vient de livrer un compte-rendu sur la situation au sixième jour de l’opération militaire en Ukraine. Selon le major-général Igor Konachenkov, porte-parole officiel du ministère russe de la Défense, les forces ukrainiennes ont perdu l’accès à la mer d’Azov.Des soldats de la République populaire de Donetsk ont atteint la frontière de cette région pour rejoindre les forces russes qui étaient occupées à prendre le contrôle des zones situées le long de la côte, précise-t-il. "À partir d'aujourd'hui, l'accès des unités de l’armée ukrainienne à la mer d'Azov a été complètement bloqué".D'après M. Konachenkov, 1.325 sites d’infrastructure militaire ukrainienne ont été frappés depuis le 24 février."Les forces armées russes ont frappé avec des armes de précision aéroportées et maritimes à longue portée, détruisant deux aérodromes et trois postes de défense aérienne en Ukraine", poursuit le ministère. Dans le détail, l’armée russe aurait détruit 395 chars ukrainiens, 59 lance-roquettes multiples, 179 canons d’artillerie et 286 véhicules militaires spéciaux.

2022

Actus

