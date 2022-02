https://fr.sputniknews.com/20220301/le-canada-va-fournir-des-armes-antichar-a-lukraine-1055418824.html

Le Canada va fournir des armes antichar à l'Ukraine

Le Canada va fournir des armes antichar et des munitions de pointe à l'Ukraine, a annoncé le Premier ministre Justin Trudeau, dont le gouvernement va aussi... 01.03.2022, Sputnik France

S'exprimant ce lundi 28 février devant des journalistes à Ottawa, Justin Trudeau a déclaré que le Canada livrerait des munitions de pointe et des armes antichar à l'Ukraine où la Russie mène une opération militaire spéciale depuis le 24 février.Le Canada a déjà livré à l'Ukraine des armes et du matériel non-mortels et soutenu un certain nombre de sanctions contre la Russie, dont l'exclusion de celle-ci du réseau interbancaire SWIFT.

