Le Vietnam s'organise pour rapatrier ses ressortissants d'Ukraine

Le Vietnam s'organise pour rapatrier ses ressortissants d'Ukraine

Le Vietnam a annoncé, mardi, avoir mis en place des plans pour rapatrier ses ressortissants souhaitant quitter l'Ukraine, via la programmation de vols en... 01.03.2022, Sputnik France

Les organes de représentation du Vietnam en Pologne, en Russie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie travaillent avec les autorités locales pour mettre à jour la situation des Vietnamiens venant d'Ukraine et demandent de faciliter leur entrée, leur transit et leur séjour temporaire, a indiqué la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.Le ministère a également demandé aux autorités compétentes de créer un couloir sûr pour l'évacuation des ressortissants vietnamiens et a demandé aux agences des Nations unies et à d’autres pays de la région de collaborer pour assurer les conditions essentielles, la sécurité et la sûreté, et l’évacuation des expatriés, selon la même source.Par ailleurs, "Vietnam Airlines" a annoncé, mardi, l'élaboration de six plans de vol pour rapatrier les citoyens vietnamiens d'Ukraine avec des itinéraires par ordre de priorité.Il s'agit des lignes Hanoï-Varsovie (Pologne), Hanoï-Budapest (Hongrie), Hanoï-Bratislava (Slovaquie), Hanoï-Moscou (Russie), Hanoï-Minsk (Biélorussie), Hanoï-Bucarest (Roumanie), a annoncé un responsable du transporteur aérien vietnamien.Selon des chiffres officiels, près de 7.000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient en Ukraine.

