https://fr.sputniknews.com/20220301/les-representants-de-lue-approuvent-linterdiction-de-sputnik-en-europe-1055439234.html

Les représentants de l’UE approuvent l’interdiction de Sputnik en Europe

Les représentants de l’UE approuvent l’interdiction de Sputnik en Europe

La présidence française du Conseil de l’UE a annoncé l’approbation par le Comité Coreper II de l’interdiction de diffusion pour Sputnik dans l’UE et d’autres... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T22:32+0100

2022-03-01T22:32+0100

2022-03-01T22:49+0100

opération militaire russe en ukraine

sputnik

chaîne de télévision rt

union européenne (ue)

france

sanctions

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104386/37/1043863789_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_c1c6edd32d646ec9aedec23f13756380.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réuni ce 1er mars, a adopté trois sanctions contre la Russie qui concernent les médias Sputnik et RT, plusieurs banques et le Fonds d’investissements directs (RFPI), qui fait la promotion du vaccin anti-Covid russe, Spoutnik V, à l’étranger.Ces mesures seront publiées au Journal officiel de l'UE pour entrer en vigueur, ajoute la présidence française du Conseil de l’UE. Toutefois les applications mobiles de Sputnik et RT ne sont déjà plus disponibles sur l'App Store hors de Russie, alors que les pages de Sputnik sur Facebook et Instagram ne sont plus accessibles dans l’UE et en Ukraine depuis le 28 février.Sanctions contre la RussiePlusieurs pays ont adopté des sanctions contre la Russie après le lancement par Vladimir Poutine d’une opération militaire spéciale en Ukraine le 24 février pour démilitariser et dénazifier ce pays. Les restrictions concernent l’économie, l’énergie, les transports et le secteur des médias russes.Plusieurs banques russes ont été exclues de la plateforme interbancaire SWIFT qui vise à empêcher les institutions concernées d'opérer à l'échelle internationale et bloquer ainsi les importations et exportations russes. L’UE a en outre interdit toute transaction liée à la gestion des réserves et des avoirs avec la Banque centrale russe, ainsi que toute personne morale ou organisme qui y sont liés.Le Fonds russe d’investissements directs, qui est également visé par des sanctions américaines, a annoncé son intention de saisir la justice.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik, chaîne de télévision rt, union européenne (ue), france, sanctions, инфографика, swift