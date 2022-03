https://fr.sputniknews.com/20220301/linde-est-confrontee-a-la-penurie-deau-et-au-stress-thermique-extreme-1055427584.html

L'Inde est confrontée à la pénurie d'eau et au stress thermique extrême

L'Inde est confrontée à la pénurie d'eau et au stress thermique extrême

Le Gange, l'Indus, l'Amu Darya et d'autres bassins fluviaux d'Asie pourraient être confrontés à une grave pénurie d'eau d'ici 2050 en raison de la crise... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T12:51+0100

2022-03-01T12:51+0100

2022-03-01T12:51+0100

inde

réchauffement climatique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101924/52/1019245273_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e9d32f1ee2bbcd326781a2023b3de17d.jpg

Parmi les villes asiatiques, Ahmedabad (ouest) est confrontée à un risque élevé d'effet d'îlot de chaleur urbain et Mumbai est exposée à un risque élevé d'inondations et d'élévation du niveau de la mer, a noté le GIEC, ajoutant que si Ahmedabad a adopté certaines politiques institutionnelles pour s'adapter à ces risques, ce n'est pas encore le cas pour Mumbai.Dans l'ensemble, l'Asie du Sud est l'une des régions les plus vulnérables au monde en ce qui concerne les graves impacts climatiques dus à l'extrême pauvreté et aux inégalités, ont souligné les scientifiques de l'ONU dans leur rapport.La crise climatique augmente déjà les maladies à transmission vectorielle et hydrique, la dénutrition, les troubles mentaux et les maladies allergiques en Asie en augmentant les risques tels que les vagues de chaleur, les inondations et la sécheresse, la pollution de l'air, selon le rapport du GIEC intitulé "Changement climatique 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité".Outre la mortalité toutes causes confondues, les décès liés aux maladies circulatoires, respiratoires, diabétiques et infectieuses, ainsi que la mortalité infantile sont en hausse en Asie avec des températures élevées. Un pic de fortes pluies et de températures augmentera le risque de maladies diarrhéiques, de dengue et de paludisme en Asie tropicale et subtropicale. Des journées chaudes plus fréquentes et des vagues de chaleur intenses augmenteront également les décès liés à la chaleur en Asie, selon la fiche d'information sur l'Asie du rapport.Il s'agit a également d'une perte de biodiversité ou d'habitat d'animaux et de plantes en raison de la crise climatique dans certaines régions d'Asie. Le risque de perte irréversible des récifs coralliens, des marais littoraux, des herbiers marins et d'autres écosystèmes marins et côtiers devrait également augmenter.Le rapport appelle à des mesures d'adaptation "efficaces, réalisables et conformes aux principes de justice climatique". Un financement adéquat, le transfert de technologies, la volonté politique et la concertation rendent plus efficaces l’adaptation au changement climatique et la réduction des émissions.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, réchauffement climatique