"L'Occident n'hésitera pas à armer le diable contre la Russie", estime Damas

01.03.2022

Sputnik France reste accessible sur Telegram. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost ou Astrill.Les services de renseignement américains sont capables, si nécessaire, d’envoyer en Ukraine des terroristes de Daech* et d'autres groupes radicaux, Washington ayant toutes les capacités logistiques à ces fins, a déclaré à Sputnik le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Bachar Jaafari.Selon le vice-ministre, l'utilisation de mercenaires est une pratique bien établie aux États-Unis. Ils transfèrent des terroristes du camp d'al-Hol (nord-est de la Syrie) vers la région d'Al-Tanf, d’où ils les envoient en Afghanistan et au Burkina Faso.Bachar Jaafari a également indiqué que 75 ans après la victoire sur le fascisme, l'Occident n'hésitait pas à armer les néonazis en Ukraine, qui brandissent les mêmes bannières que l'Allemagne nazie ayant détruit toute l'Europe:Attaques de nationalistes ukrainiensDe nombreuses attaques de nationalistes ukrainiens sur la population civile du Donbass, mais aussi dans le reste de l'Ukraine, ont été rapportées par les forces russes et celle des Républiques de Donetsk et de Lougansk.La défense territoriale de la République de Donetsk a déclaré sur sa chaîne Telegram que des civils avec un drapeau blanc avaient été pris pour cible par des nationalistes ukrainiens dans la ville de Volnovakha, dans la région de Donetsk. Les faits ont eu lieu ce 1er mars vers 10h10 (heure locale). Les civils étaient en train de quitter la ville. Pour l’heure, le nombre de victimes est inconnu.Le chef du Comité russe d’enquête, Alexandr Bastrykine, a ordonné de prendre note des tirs. Une analyse des circonstances est en cours.Opération militaire en UkraineL’opération spéciale russe a été déclenchée le 24 février, trois jours après que Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance des Républiques de Lougansk et de Donetsk, expliquant que l'Ukraine ne respecte pas les accords de Minsk et que la situation dans le Donbass peut être qualifiée de "génocide".Le Président russe a alors souligné que les plans de Moscou n'incluaient pas l'occupation des territoires ukrainiens, mais la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine, ce qui a été confirmé le 25 février par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui assure que cela va permettre aux Ukrainiens de "déterminer librement leur avenir", une fois qu'"ils se seront libérés de leur joug".*Organisation terroriste interdite en Russie

russie, ukraine, syrie, donbass, daech, terrorisme