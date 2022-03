https://fr.sputniknews.com/20220301/londres-le-metro-immobilise-par-une-greve-1055426468.html

Londres: le métro immobilisé par une grève

Londres: le métro immobilisé par une grève

Toutes les lignes du métro londonien étaient suspendues mardi matin, a indiqué un porte-parole de l'opérateur londonien de transports publics (TfL), à la suite... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T11:56+0100

2022-03-01T11:56+0100

2022-03-01T11:56+0100

royaume-uni

grève

métro

londres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104307/64/1043076451_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_3895258ff717488f81021d51a0f3841f.jpg

Alors que le syndicat demande des garanties sur les emplois, les retraites et les conditions de travail" sur fond de crise de financement de TfL, le porte parole de l'entreprise n'a pas été en mesure de confirmer si le trafic serait rétabli durant la journée.Transport for London avait prévenu lundi ses usagers d'un mouvement de grève qui concernera le métro mardi et jeudi, assurant toutefois que les autres modes de transports en commun de la capitale fonctionneraient normalement. TfL a toutefois conseiller aux Londoniens de "travailler à domicile si possible".Par ailleurs, l'entreprise a souligné qu'"aucune proposition n'a été déposée" visant à modifier le régime de retraite ou les conditions de travail et "personne n'a perdu ou ne perdra son emploi".Vendredi, le gouvernement britannique a étendu jusqu'en juin une aide exceptionnelle qui permet à l'opérateur, durement touché par la pandémie de Covid-19, de maintenir son niveau de service.Depuis le début de la crise sanitaire, l'exécutif britannique a injecté 5 milliards de livres dans l'organisme public, sans pour autant pouvoir trouver un mode de financement pérenne en accord avec la mairie de la ville qui a la tutelle sur TfL.

royaume-uni

londres

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, grève, métro, londres