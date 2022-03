https://fr.sputniknews.com/20220301/maduro-reaffirme-son-soutien-a-loperation-russe-en-ukraine-1055439877.html

Maduro réaffirme son soutien à l’opération russe en Ukraine

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Nicolas Maduro, le Président du Venezuela a contacté Vladimir Poutine. Le Kremlin précise que cette discussion s’est tenue à l’initiative du Président Vénézuélien. M. Maduro a soutenu l’opération spéciale russe en Ukraine.Vladimir Poutine a rappelé à Nicolas Maduro que les objectifs de l'opération militaire spéciale étaient de protéger la population civile du Donbass, la reconnaissance par Kiev de la République Populaire de Donetsk et de la République Populaire de Lougansk, ainsi que la souveraineté russe sur la Crimée, la démilitarisation et la dénazification de l'État ukrainien et la garantie de son statut neutre et non nucléaire. Le Président du Venezuela a condamné l’activité déstabilisatrice des États-Unis et de l’OTAN et a souligné l’importance de contrer la campagne de mensonges et de désinformation lancée dans les pays occidentaux.Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela Felix Plasencia a déclaré sur Twitter à l’issue de la communication téléphonique entre M.Maduro et M.Poutine que son pays avait envie d’approfondir l’alliance stratégique entre son pays et la Russie.Le 28 février, le ministre de l’information du Venezuela Freddy Nanjes a déclaré au micro de Sputnik que l’interdiction du média ainsi que de RT en Europe était un signe d’arrogance et de désespoir et que selon lui, de telles mesures sont dignes d’États totalitaires.Le Mexique refuse de sanctionnerLe Président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador a annoncé mardi 1ermars qu’il refusait de prendre tout type de sanction à l’encontre de la Russie. Il estime que le Mexique doit maintenir de bonnes relations avec tous les gouvernements du monde.Concernant l’interdiction de RT et de Sputnik dans le territoire de l’Union européenne, il a affirmé son opposition à cette décision.Des pays d’Amérique Latine qui soutiennent la RussieOutre le Mexique, le Nicaragua a exprimé son soutien à l’opération spéciale Russe en Ukraine. Le 22 février, le Président Daniel Ortega a reconnu l’indépendance des Républiques Populaires de Lougansk et de Donetsk en marge d’une commémoration officielle.Enfin, Cuba par l’intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères a fustigé samedi 26 février dans un communiqué l’expansion progressive de l’OTAN vers les frontières de la Russie.

