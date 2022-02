https://fr.sputniknews.com/20220301/niet-de-la-hongrie-pour-le-transfert-darmes-vers-lukraine-via-son-territoire-1055418582.html

Niet de la Hongrie pour le transfert d'armes vers l'Ukraine via son territoire

Niet de la Hongrie pour le transfert d'armes vers l'Ukraine via son territoire

La Hongrie a annoncé lundi qu'elle s'opposerait au transfert d'armes par son territoire après que l'Union européenne et des Etats membres eurent décidé... 01.03.2022, Sputnik France

Budapest ne permettra pas de transporter des armes en Ukraine via son territoire, a déclaré ce lundi 28 février le chef de la diplomatie hongroise, Peter Szijjarto, sur Facebook.Cette décision, a-t-il soutenu, a été prise pour assurer la sécurité des Hongrois à la fois dans leur pays et à la frontière avec l'Ukraine."Notre tâche la plus importante est de garantir la sécurité du pays et de la population hongroise, par conséquent, nous ne devons pas être impliqués dans la guerre qui se déroule à côté", a-t-il affirmé.Le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell a annoncé que l'Union européenne allait débloquer 450 millions d'euros pour financer l'achat et la livraison d'armes par les Etats membres à l'Ukraine.

