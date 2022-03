https://fr.sputniknews.com/20220301/poutine-ou-pas-la-russie-restera-dupont-aignan-appelle-a-trouver-un-compromis-sur-lukraine-1055431170.html

"Poutine ou pas, la Russie restera": Dupont-Aignan appelle à trouver un compromis sur l’Ukraine

"Poutine ou pas, la Russie restera": Dupont-Aignan appelle à trouver un compromis sur l’Ukraine

Nicolas Dupont-Aignan a appelé sur CNews, les Occidentaux à trouver un compromis avec la Russie, malgré les divergences qu'ils peuvent entretenir avec Vladimir...

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Alors que l’UE entend mener une "guerre économique et financière totale à la Russie", à en croire les récents propos de Bruno Le Maire, certaines voix s’élèvent en France pour demander plus de retenue.Sur CNews, Nicolas Dupont-Aignan a ainsi appelé à ne pas "engager la France dans un engrenage" dangereux vis-à-vis de la Russie. Le député a invité à voir plus loin que la simple présidence de Vladimir Poutine et à considérer la situation géopolitique dans son ensemble.Le candidat aux prochaines présidentielles a en outre déploré que l’UE ne trouve pas sa place sur cet échiquier géopolitique. S’il désapprouve l’opération militaire en Ukraine, Nicolas Dupont-Aignan regrette que les Européens "s’agitent" après-coup, alors même "qu’ils ne se sont pas armés et ont refusé tout effort de défense".Cette faiblesse des Vingt-Sept en matière de sécurité risque à l’avenir de profiter à la Chine et aux États-Unis, craint le député."Surenchère désordonnée"S’il s’est dit favorable aux sanctions "à court terme", le candidat de DLF (Debout la France) a également critiqué le crescendo des réactions politiques ces derniers jours. Il aurait souhaité que la France fasse plus clairement entendre sa voix ans le concert des nations, plutôt que de rester dans le sillage de Bruxelles.Les salves de sanctions antirusses se sont succédé depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine. L’UE et les États-Unis ont notamment décidé d’exclure plusieurs banques russes du réseau de paiement international SWIFT. L’ Allemagne a également annoncé suspendre la certification du gazoduc Nord Stream 2.Plusieurs pays ont néanmoins admis que ces mesures étaient à double tranchant et pourraient peser sur leur propre économie. Londres craint en particulier un accès restreint aux marchés du pétrole et du gaz. Même refrain pour l’Italie, qui dépend à près de 45% du gaz russe, comme l’a récemment rappelé le Premier ministre Mario Draghi, en vue de préparer les esprits à une possible hausse des prix.En France, c’est le secteur du tourisme qui inquiète. Les stations de ski de Courchevel, Chamonix ou Megève craignent ainsi de ne plus recevoir leur célèbre clientèle russe suite à la fermeture de l’espace aérien européen. Un déboire de plus pour les professionnels de la montagne, déjà mis à rude épreuve pendant la pandémie de Covid-19.

