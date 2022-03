https://fr.sputniknews.com/20220301/sputnik-republique-tcheque-plus-disponible-dans-son-pays-de-diffusion-1055421159.html

Sputnik République tchèque plus disponible dans son pays de diffusion

Sputnik République tchèque plus disponible dans son pays de diffusion

Suite à l’opération militaire spéciale en Ukraine, lancée le 24 février par la Russie, le site de Sputnik en tchèque n’est plus disponible dans le pays de... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T07:16+0100

2022-03-01T07:16+0100

2022-03-01T07:52+0100

opération militaire russe en ukraine

russie

ukraine

république tchèque

bloquage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1055421159.jpg?1646117565

Sputnik France reste toujours accessible sur Telegram, Twitter et Youtube.Spuntik République tchèque n’est plus accessible dans le pays de diffusion, rapporte ce lundi 1er mars la rédaction.Sanctions contre des médias russesCela intervient après que la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le 27 février la décision de l'UE de bloquer certains médias russes à titre de sanctions liées à l'opération spéciale menée par la Russie pour démilitariser l'Ukraine, accusée de «propager des mensonges» sur la situation.Elle a déclaré que RT et Sputnik seraient interdits sur le territoire européen.Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian a qualifié sur BFM TV le 28 février RT et Sputnik de médias de «propagande de guerre», informant que leur fermeture interviendra dans les heures qui viennent.

russie

ukraine

république tchèque

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russie, ukraine, république tchèque, bloquage