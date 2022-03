https://fr.sputniknews.com/20220301/un-gendarme-de-la-garde-republicaine-menace-au-couteau-des-passants-a-paris-1055431815.html

Un gendarme de la Garde républicaine menace au couteau des passants à Paris

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Une arrestation improbable à Paris rapportée par le Parisien. Un gendarme de la Garde républicaine en poste à Matignon a été appréhendé par les forces de l’ordre dans la nuit du 27 au 28 février dans le Ve arrondissement de Paris. Au moment des faits vers 2h30 du matin, le jeune militaire de 20 ans qui était hors service a sorti soudainement un couteau et menacé des passants qui ont pris la fuite apeurés.C’est alors qu’un vigile d’un pub situé dans le quartier a pris la décision d’intervenir en maîtrisant l’individu pendant qu’une autre personne prévenait la police. Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, elles ont eu des difficultés pour l’interpeller. Celui-ci a insulté les policiers et leur a dit d’"aller tous crever".Une fois appréhendé, le gendarme présentait un test d’alcoolémie de 1,23 gramme d’alcool par litre de sang. La hiérarchie du gendarme a été prévenue et des sanctions vont vraisemblablement être prises à son encontre. Celles-ci pourraient aller jusqu’à son exclusion définitive de la gendarmerie.Un code de déontologie très clairLes gendarmes en service doivent obéir à un code de déontologie. Dans le cas de ce jeune militaire en service, il s’agit du non-respect portant sur les devoirs du policier et gendarme. Il a enfreint l’article R. 434-12 portant sur le crédit et renom de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Le militaire doit en effet veiller en toute circonstance par ses actes, comportements ou ses propos à ne porter aucune atteinte à la réputation de l’institution.

