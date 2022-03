https://fr.sputniknews.com/20220301/un-restaurateur-allemand-refuse-les-clients-russes-puis-retropedale-face-aux-critiques-1055423787.html

Un restaurateur allemand refuse les clients russes puis rétropédale face aux critiques

Un restaurateur allemand a décidé de ne plus accepter dans son établissement les clients présentant un passeport russe. Après une levée de boucliers, il est... 01.03.2022, Sputnik France

Sputnik France reste toujours accessible sur TelegramAlors que de nombreux ressortissants russes se sont retrouvés livrés à eux-mêmes après la fermeture de l’espace aérien européen, d’autres font désormais face à une certaine forme d’hostilité dans leur pays d’accueil.Un restaurateur du sud de l’Allemagne a ainsi déclaré qu’il ne servirait plus les clients russes, rapporte le portail en ligne Die neue Welle. Des visiteurs devenus "indésirables" du fait de l’opération militaire en Ukraine, à en croire le compte du restaurant sur les réseaux sociaux.Mais devant les salves de protestation, le propriétaire du Traube Bietigheim a finalement fait marcher arrière. Dans un message Facebook, l’établissement fait son mea culpa, admettant avoir maladroitement généralisé sa critique à l’ensemble des ressortissants russes.Le propriétaire de l’établissement a ajouté que sa famille et ses amis avaient reçu des menaces. Les autorités semblent prendre l’affaire au sérieux, puisque des agents des forces de l’ordre ont dû être déployés pour surveiller le restaurant.Sportifs, musiciens et étudiants mis au banEn marge des sanctions économiques décidées par l’UE et les États-Unis, de nombreuses personnalités du monde du sport et du spectacle se sont vu claquer la porte au nez ces derniers jours.La Sbornaya, l’équipe nationale de football russe, a été exclue de la prochaine Coupe du monde, au Qatar, par la FIFA et l’UEFA, alors qu’elle était encore en lice pour se qualifier. Une mesure jugée "discriminatoire" par la Fédération russe de football. Les équipes russe et biélorusse de rugby sont aussi exclues de toutes les compétitions internationales jusqu’à nouvel ordre.Côté art, plusieurs chefs d’orchestre russe ont également été frappés d’opprobre. Le Carnegie Hall a déprogrammé Denis Matsuev et Valery Gergiev. La célèbre Scala de Milan a également demandé à ce dernier de clarifier sa position sur l’Ukraine, alors qu’il doit bientôt y diriger La Dame de Pique de Tchaïkovski.Plus grave encore, des étudiants russes ont été expulsés d’universités européennes en raison de la situation en Ukraine, a affirmé la déléguée aux droits de l'homme auprès du Kremlin, Tatiana Moskalkova. Plusieurs universités de Russie ont par la suite déclaré être prêtes à accueillir les étudiants dont les droits ont été violés.Plus généralement, une montée des incivilités en Europe à l’encontre de ressortissants russes a été constatée, selon Valery Fadeev, chef du Conseil aux droits de l’homme auprès du Président russe. Le haut responsable a rappelé que ces discriminations sur la base de la nationalité sapaient les fondements de l'État de droit. Il a en outre souligné que les citoyens ukrainiens en Russie n’avaient jamais eu à subir de telles discriminations depuis les événements de 2014.

