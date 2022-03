© Sputnik . Valeriy Melnikov

Selon le Comité d’enquête russe, plus de 2.600 civils du sud-est de l’Ukraine ont été tués et plus de 5.500 blessés depuis 2014 à la suite des frappes par les forces armées ukrainiennes et les unités volontaires nationalistes ukrainiennes.

Sur la photo: un homme dans le sous-sol d’un immeuble d’habitation de la ville de Stchastie, dans la RPL.