Attaques cybernétiques: la Chine appelée à mettre en place un système de défense digitale

Attaques cybernétiques: la Chine appelée à mettre en place un système de défense digitale

02.03.2022

2022-03-02T06:38+0100

2022-03-02T06:38+0100

2022-03-02T06:38+0100

Le Conseiller politique chinois a appelé, le 1er mars, la Chine à mettre en place un système d’intervention d’urgence en matière de sécurité numérique pour faire face aux défis posés par les cyberattaques notamment celles ciblant les infrastructures clés, les villes et les grandes entreprises du pays.L’investissement dans la sécurité numérique dans les pays développés représente environ 10 pc de l’investissement global dans le domaine des systèmes informatiques, alors que le taux en Chine est inférieur à 1 pc, a dit Zhou Hongyi, membre du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), et président-directeur général de Qihoo 360 Technology, plus grande société chinoise de cyber-sécurité.Le système proposé devrait permettre de faire face aux menaces dans tous les domaines numériques tels que l’Internet industriel, les villes intelligentes, la sécurité du cloud, la sécurité des données et la protection de la chaîne d’approvisionnement, a dit Zhou, soulignant que le paramètre de sécurité doit être intégrée dans toute construction numérique nationale pour une meilleure défense de la sécurité numérique du pays.Dans l’industrie des véhicules intelligents, Zhou a suggéré que tous les véhicules intelligents subissent un test de sécurité obligatoire avant leur mise en vente sur le marché. Citant des données du laboratoire de sécurité des véhicules intelligents, Zhou a indiqué que la société 360 avait détecté plus de 1.600 vulnérabilités parmi les 53 modèles de véhicules intelligents vendus par 25 constructeurs automobiles nationaux. Plus de 1.000 de ces failles de sécurité ont été identifiées dans le cloud, ce qui signifie que les attaquants sont capables de contrôler à distance toutes les voitures intelligentes d’une certaine marque, a-t-il dit.La Chine a publié récemment de nouvelles réglementations relatives à la sécurité des principales infrastructures informatiques du pays. Elles stipulent notamment que les projets d’infrastructure informatique seront placés sous un système spécial de protection. Des mesures comprenant la surveillance, la défense et la gestion appropriée des risques et des menaces de cyber sécurité provenant du pays et de l’étranger seront ainsi prises dans le cadre de ce système afin de garantir la protection des installations concernées contre les attaques, les intrusions, les interférences et le sabotage.

