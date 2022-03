https://fr.sputniknews.com/20220302/biden-souhaite-depasser-la-chine-1055450949.html

Biden souhaite dépasser la Chine

Biden souhaite dépasser la Chine

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Lors de son premier discours sur l'état de l'Union, Joe Biden a détaillé ses grands axes politiques devant le Congrès. Le Président américain a notamment plaidé pour une renaissance industrielle des États-Unis et pour une réduction de la dépendance aux importations: "Produisons en Amérique!".Le 15 novembre 2021, le Président Biden a signé la loi bipartisane Infrastructure Investment and Jobs Act de 1.200 milliards de dollars. Cette loi prévoit d’injecter des milliards de dollars dans le secteur des infrastructures énergétiques américaines – à la fois traditionnelles comme le pétrole et le gaz, et vertes comme le solaire et l’éolien.Il a souligné à plusieurs reprises dans ses discours que le refus de moderniser l'infrastructure nationale ne permettrait pas aux États-Unis de rivaliser dans la course des principales économies du XXIe siècle, surtout avec la Chine.Guerre commerciale USA-ChineLa guerre commerciale américano-chinoise a été lancée en 2018 avec l'application de droits de douane prohibitifs sur des dizaines de milliards de dollars de produits chinois. Il s'agit de la "plus grande guerre de ce type de l'histoire économique", selon Pékin, qui a riposté avec ses propres taxes. Les tensions commerciales entre les deux pays ne sont pas apaisées avec le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche.

