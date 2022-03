https://fr.sputniknews.com/20220302/des-hackers-russes-piratent-le-groupe-anonymous-ayant-declare-la-cyberguerre-a-la-russie-1055441681.html

Des hackers russes piratent le groupe Anonymous, ayant "déclaré la cyberguerre" à la Russie

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Les hackers de Killnet ont publié une vidéo dans laquelle ils affirment avoir piraté le site du groupe Anonymous, ayant déclaré la cyberguerre à la Russie. Une vidéo publiée par Killnet explique qu'Internet est surchargé de fausses informations et invite les gens à ne pas paniquer.Killnet place la responsabilité des événements en Ukraine sur l’Occident, soulignant que "tout ce qui se passe actuellement dans le monde devait arriver tôt ou tard", et que "la faute en revient aux États-Unis, à l'Union européenne et aux autorités ukrainiennes actuelles".Anonymous en cyberguerre contre la RussieLa semaine dernière, le groupe Anonymous avait déclaré la cyberguerre à la Russie et revendiqué une attaque contre la chaîne russe RT. RIA Novosti a également subi une attaque DDoS samedi 26 février et les portails d'autres grands médias russes lundi 28 février.Les hacktivistes du groupe Anonymous ont alors prévenu sur Twitter que leur opération vise le gouvernement russe et que le secteur privé pourrait être également concerné.Ce groupe de hackers, lequel ne dispose pas d’une hiérarchie ou d’une organisation connue, prône la désobéissance civile et la défense de la liberté d’information et d’expression. Par le passé, il a notamment mené des opérations d’envergure contre le système de paiement PayPal, Elon Musk et l’Église de Scientologie.Sputnik visé par des attaques DDoSLe 26 février, les sites de Sputnik International, de Sputnik en tchèque et de Sputnik en polonais avaient été confrontés à des cyberattaques massives.Ce fut ensuite Sputnik en allemand qui fut visé.Ces attaques massives sont survenues avant le blocage des chaînes YouTube de RT et Sputnik en Europe. Le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réuni ce 1er mars, a interdit la diffusion au sein de l’Union européenne de Sputnik et de RT. La chaîne Telegram de Sputnik France est en revanche toujours disponible.Les ambassades et site gouvernementaux russes ciblés par des cyberattaquesOutre les sites des médias russes ceux des missions et des représentations diplomatiques ont aussi été ciblés. Les ambassades russes à l'étranger sont confrontées à des cyberattaques sans précédent, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Elle a ajouté que des attaques informatiques avaient déjà été menées à de nombreuses reprises contre les ressources des missions diplomatiques russes et que Moscou avait tenté à plusieurs reprises d'attirer l'attention sur ce point lors de réunions internationales.Le 26 février, le service de presse de Roscosmos avait rapporté que le site de la société d'État faisait l'objet d'une attaque DDoS de la part de serveurs étrangers. Selon des experts techniques, elles avaient été menées depuis la ville ukrainienne de Lvov.

