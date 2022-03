Des milliardaires russes déplacent leurs yachts aux Maldives face aux sanctions occidentales

"La semaine prochaine, nous lancerons une force opérationnelle transatlantique multilatérale pour identifier, traquer et geler les actifs des entreprises et oligarques russes sanctionnés, leurs yachts, leurs manoirs, et tout autre bien mal acquis que nous pouvons trouver et geler en vertu de la loi", a déclaré dimanche la Maison Blanche dans un tweet.