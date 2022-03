https://fr.sputniknews.com/20220302/des-restaurants-russes-vises-par-des-menaces-en-france-1055454578.html

Des restaurants russes visés par des menaces en France

Des restaurants russes visés par des menaces en France

Des restaurateurs russes ont reçu des lettres de menaces en France, rapporte 20 Minutes. Des actes qui surviennent alors que la Russie entreprend une opération... 02.03.2022, Sputnik France

2022-03-02T17:13+0100

2022-03-02T17:13+0100

2022-03-02T17:13+0100

faits divers

france

russie

menaces

restaurant

diplomates

opération militaire russe en ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1044487265_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ad3afbb8fda28a7a4a897af5598f80b0.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.L’opération militaire russe en Ukraine a fait réagir en France et certains ont pris le sujet trop à cœur, comme le rapporte 20 Minutes. À Lille, dans le département du Nord, le restaurant russe Baba Yaga qui est tenu par une Russe et une Ukrainienne a reçu un courrier anonyme de menaces d’un "Français adorateur de la démocratie et du respect des pays souverains" qui leur a ordonnées de retourner en Russie.Le restaurant a partagé la lettre anonyme sur les réseaux sociaux en commentant très brièvement par un "ça y est". Dans un communiqué, Baba Yaga a tenu à rappeler sa position apolitique.Contactées par La Voix du Nord, les restauratrices ont confié avoir reçu les mêmes menaces en 2014 lors du rattachement de la Crimée à la Russie.Des restaurants, lieux de menacesDepuis le début de l’opération spéciale russe en Ukraine, des lieux en lien avec la Russie ont été la cible de menaces. Deux restaurants russes à Lyon ont été la cible de menaces de mort, relate Le Progrès.En outre, un restaurant du sud de l’Allemagne a déclaré qu’il ne servirait plus les clients russes dans son établissement, rapporte le portail en ligne Die neue Welle. Face au tollé, il a choisi de rétropédaler et a admis avoir généralisé sa critique à tort à l’ensemble des Russes.Des ambassades et diplomates attaquésDepuis le début des événements en Ukraine, de nombreux consulats et ambassades russes sont pris pour cibles en marge de manifestations. En France, des croix gammées ont été taguées le 25 février au consulat russe de Strasbourg, rapporte RTL. Un policier qui passait par hasard devant le bâtiment a tenté de s’interposer et a été blessé.En Irlande, une manifestation s’est tenue à Dublin face à l’ambassade russe le 25 février. Des manifestants avaient attaqué des véhicules diplomatiques alors que ceux-ci regagnaient leur résidence.

france

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

faits divers, france, russie, menaces, restaurant, diplomates