Évacuations dans la région de Sydney à l'approche des pluies torrentielles

Des dizaines de milliers d'Australiens ont fui leurs maisons et les autorités évacuaient le 2 mars un hôpital alors des pluies torrentielles continuaient de... 02.03.2022, Sputnik France

Onze personnes ont trouvé la mort en Australie depuis le début des intempéries en fin de semaine dernière.Les tempêtes se sont déplacées de l'État du Queensland, dans le nord-est du pays, vers la Nouvelle-Galles du Sud voisine et devraient atteindre Sydney plus tard mercredi.Le Bureau australien de météorologie a annoncé que les habitants de Sydney devaient se préparer à voir l'équivalent de plusieurs mois de pluies s'abattre sur la ville en quelques heures.La région de Sydney pourrait recevoir plus de 200 mm de pluie en l'espace de six heures, selon le Bureau de météorologie. La moyenne des précipitations à Sydney pour le mois de mars est de 138 mm, selon les données officielles.

