Ford va gérer séparément ses activités de voitures électriques face à la concurrence

Ford va gérer séparément ses activités de voitures électriques face à la concurrence

Le constructeur automobile américain Ford a annoncé mercredi la séparation de ses activités de véhicules électriques et de moteurs thermiques, dans le but de... 02.03.2022

A New York, l'action Ford gagnait 4,7% dans les échanges en avant-Bourse.La réorganisation du constructeur américain, qui vise une production annuelle de plus de deux millions de véhicules électriques d'ici 2026, intervient alors que le directeur général Jim Farley a misé à plein sur l'électrification du groupe. Une stratégie qui s'est avérée payante en Bourse puisque l'action Ford a fait mieux en 2021 que celle de ses concurrents General Motors et Tesla.Les constructeurs automobiles du monde entier sont engagés dans une course coûteuse à l'électrification de leurs modèles et doivent affronter la concurrence d'acteurs déjà bien installés sur le segment, comme Tesla.Selon le courtier Wedbush, le marché des véhicules électriques pourrait représenter 5.000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.Selon des informations de Reuters mardi, Ford a l'intention de gérer séparément les deux activités de moteurs électriques et thermiques mais celles-ci resteraient sous son contrôle.En séparant l'activité électrique pour en faire une filiale distincte, Ford pourrait se préparer pour une éventuelle scission à l'avenir, ont estimé des responsables au sein de l'industrie.

