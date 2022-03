https://fr.sputniknews.com/20220302/jean-pierre-pernault-est-decede-1055456366.html

Jean-Pierre Pernaut est décédé

Jean-Pierre Pernaut est décédé

Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13h de TF1, est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mercredi à l'AFP l'agent de son épouse Nathalie... 02.03.2022, Sputnik France

2022-03-02T17:49+0100

2022-03-02T17:49+0100

2022-03-02T18:27+0100

médias

jean-pierre pernaut

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1045299824_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_4ed54d6a0828f7704310d16127c277c1.jpg

Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur phare du 13h de TF1 entre 1988 et 2020 est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Nathalie Marquay, l'épouse du journaliste a déclaré à l'AFP que "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon". Il était hospitalisé depuis mi-février à l'hôpital Pompidou de Paris. Il y a subi une opération du coeur liée à son cancer dont les premiers résultats étaient encourageants avant que des complications ne se soient manifestées les 48 heures après l'intervention. Plongé dans le coma depuis le samedi 26 février, Jean-Pierre Pernaut, nous a quitté le 2 Mars.Il avait pris les commandes du Journal Télévisé de 13h en 1988 en remplacement d'Yves Mourousi sur TF1. Très vite, il a imposé son style en donnant plus d'importance aux régions à travers un réseau de correspondants. Le succès a été au rendez-vous en terme d'audience qui était en moyenne de 7 millions de téléspectateurs, rapporte RTL. Mais Jean-Pierre Pernaut n'a pas uniquement mis en lumière les régions dans son journal. Il a eu l'occasion de sortir des plateaux de télévision pour le présenter depuis des endroits où l'actualité l'obligeait ou bien depuis des locations insolites. En avril 1990, c'est depuis la centrale nucléaire de Tchernobyl qu'il a présenté le bulletin d'information. Parcours d'une légendeJean-Pierre Pernaut est né le 8 avril 1950 à Amiens, dans la Somme. En août 1972, il fait sa première apparition télévisée dans Nord Picardie Actualités. Il y fait un reportage sur la chute du petit Sylvain dans un puits à Vermandois dans l'Aisne. En 1975, il est entré à TF1 pour présenter le journal de 20h jusqu'en 1978.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

médias, jean-pierre pernaut