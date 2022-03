https://fr.sputniknews.com/20220302/jeux-paralympiques-les-athletes-russes-et-bielorusses-participeront-a-pekin-sous-banniere-neutre-1055452812.html

Jeux paralympiques: les athlètes russes et biélorusses participeront à Pékin sous bannière neutre

Les athlètes russes et biélorusses pourront participer sous bannière neutre aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin, a déclaré mercredi le Comité international... 02.03.2022, Sputnik France

chine

jeux paralympiques

russie

biélorussie

Le comité avait recommandé cette semaine aux fédérations sportives de suspendre les équipes et les athlètes des deux pays mais ajouté qu'ils pourraient concourir en tant que participants neutres si des contraintes juridiques ou de temps empêchaient leur retrait.Il était déjà prévu que les athlètes russes participent aux Jeux paralympiques sous bannière neutre dans le cadre des sanctions imposées pour un programme de dopage soutenu par Moscou.Certaines fédérations sportives, dont la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, ont décidé de bannir des équipes et des athlètes russes et biélorusses.Les Jeux paralympiques d'hiver se dérouleront à Pékin du 4 au 13 mars.

