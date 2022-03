https://fr.sputniknews.com/20220302/lagence-rossiya-segodnya-considere-comme-censure-les-restrictions-de-google-a-son-encontre--1055446825.html

L’agence Rossiya Segodnya considère comme "censure" les restrictions de Google à son encontre

Sputnik France reste accessible sur Telegram. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Google Discover et Google News ont restreint l'affichage de matériels provenant de toutes les ressources de l'agence de presse Rossiya Segodnya, a annoncé ce mercredi 2 mars le service de presse du groupe de médias qui dénonce une «censure».Réagissant à cette initiative, la source souligne que «nous pensons que le blocage artificiel de nos documents dans les principaux canaux de distribution d'information de Google est une censure cachée et une manipulation de l'agenda de l'information».Sanctions contre la RussieAlors que Vladimir Poutine a lancé le 24 février une opération militaire spéciale en Ukraine pour la "démilitariser" et la "dénazifier", plusieurs pays ont adopté des sanctions contre la Russie.Les restrictions concernent l’économie, l’énergie, les transports et le secteur des médias.En outre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le 27 février la décision de l'UE de bloquer certains médias russes à titre de sanctions.

