L’armée russe annonce avoir pris le contrôle de la ville de Kherson, près de la mer Noire

L’armée russe annonce avoir pris le contrôle de la ville de Kherson, près de la mer Noire

2022-03-02T08:06+0100

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.La Défense russe annonce avoir pris le contrôle total de la ville de Kherson, située près de la mer Noire.Les infrastructures civiles et publiques, les transports en commun fonctionnent normalement, précise le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov.Dans son bulletin quotidien, le ministère russe de la Défense a également déclaré ce 2 mars avoir détruit 1.502 infrastructures militaires en Ukraine. L’armée russe a également abattu le 72e centre principal d’opérations psychologiques à Kiev.

