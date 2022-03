https://fr.sputniknews.com/20220302/le-texas-enquete-sur-les-parents-denfants-transgenres-1055446106.html

Le Texas enquête sur les parents d'enfants transgenres

L'Agence de protection de l'enfance du Texas a annoncé enquêter sur des familles de jeunes transgenres après que le gouverneur de l'Etat a déclaré que fournir... 02.03.2022, Sputnik France

Les services de protection de l'enfance texans ont indiqué mardi dans un email envoyé à Reuters qu'ils "avaient reçu trois demandes" qui reflètent une directive du gouverneur Greg Abbott d'ouvrir de telles enquêtes criminelles. Les services de protection de l'enfance n'ont fourni aucun autre détail.Greg Abbott a émis une directive ordonnant aux services de protection de l'enfance de commencer à enquêter sur les parents d'enfants qui subissent des "procédures de changement de sexe", ce qui, selon lui, "constitue une maltraitance des enfants en vertu de la loi texane en vigueur".La décision de Greg Abbott, qui a fait l'objet de critiques de la part de divers groupes médicaux, est la dernière en date alors qu'un débat animé est en cours aux Etats-Unis sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, en particulier lorsqu'elles concernent les enfants et les activités scolaires.L'année dernière, les législateurs du Texas ont adopté une loi interdisant aux filles transgenres de participer aux sports féminins dans les écoles, comme l'ont fait plusieurs autres Etats dirigés par des républicains.Brian Mustanksi, directeur de l'Institut pour la santé et le bien-être des minorités sexuelles et de genre à la faculté de médecine de l'université Northwestern, a déclaré que "contrairement à ce que prétend le gouverneur Abbott, les soins d'affirmation du genre pour les personnes transgenres sauvent des vies" en réduisant les risques de dépression et de suicide.

