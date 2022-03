https://fr.sputniknews.com/20220302/les-gendarmes-de-la-haute-marne-en-vacances-du-29-au-31-fevrier-1055453368.html

Les gendarmes de la Haute-Marne en vacances... du 29 au 31 février

"Nous profitons de ces quelques jours pour nous reposer". Les gendarmes de la Haute-Marne prennent trois jours de vacances. Le seul hic, c’est que les 29, 30... 02.03.2022, Sputnik France

2022-03-02T16:08+0100

La gendarmerie de la Haute-Marne a préparé le 28 février une blague pour ses abonnés en annonçant son intention de prendre des vacances pour trois jours de février qui n’existent pas en réalité.Contacté par France 3, le colonel Éric Luzet, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Marne, a expliqué que cette idée était venue à l’esprit d’une "stagiaire communication du groupement de gendarmerie" qui a "trouvé les mots les plus adaptés et adéquats pour les jeunes... et moins jeunes".

