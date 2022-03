https://fr.sputniknews.com/20220302/les-sanctions-antirusses-cherchent-de-maniere-deliberee-a-renvoyer-la-russie-aux-annees-90-1055451110.html

Les sanctions antirusses cherchent "de manière délibérée à renvoyer la Russie aux années 90"

Les sanctions antirusses cherchent "de manière délibérée à renvoyer la Russie aux années 90"

Les restrictions économiques occidentales contre Moscou se multiplient. Sébastien Cochard, ancien diplomate et conseiller économique et en relations... 02.03.2022, Sputnik France

2022-03-02T14:28+0100

2022-03-02T14:28+0100

2022-03-02T14:28+0100

crise ukrainienne

le désordre mondial

podcast

podcasts

russie

ukraine

sanctions

otan

canada

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104227/90/1042279028_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_fc9d22db0dd6eb8acfa280d6be7b802e.jpg

Alors que le conflit en Ukraine a rapidement dégénéré, les protagonistes sont sur la corde raide. Dans ce jeu dangereux, il semblerait que chaque partie estime que l’escalade est le meilleur moyen de forcer à la capitulation de l’autre plutôt que de prioriser des négociations de bonne foi.C’est dans ce contexte volatil qu’est intervenue la décision des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’UE et du Canada de déconnecter certaines banques russes du système bancaire SWIFT, utilisé pour sécuriser les transactions internationales.Un acte que Dmitri Medvedev, alors Premier ministre (et ancien Président) de la Russie, qualifiait déjà en 2019 de "déclaration de guerre" si jamais il devait se produire. "Une option nucléaire", confirmait à l’époque l’envoyé spécial de Washington en Ukraine, Kurt Volker. Et pourtant, nous sommes maintenant bel et bien confrontés à cette situation."Appauvrir la Russie et les citoyens russes"Sébastien Cochard, ancien diplomate et conseiller d’eurodéputés sur les affaires économiques et de relations internationales, explique au micro de Rachel Marsden que les effets néfastes d’une telle mesure sur les citoyens sont relativement faciles à atténuer, mais pas d’une manière "systémique":Un reportage de Reuters sorti en mars 2019 soulignait que "les législateurs russes ont soutenu l’utilisation internationale d’un système alternatif russe au réseau mondial de messagerie financière SWIFT, conçu par Moscou pour éliminer le risque de sanctions occidentales". L’agence de presse américaine ajoutait que "la Russie a eu des entretiens avec la Chine, l’Inde, l’Iran et la Turquie sur l’utilisation conjointe" d’un tel système. Une alternative à SWIFT qui existe bel et bien en Russie.Pourtant, si elle est la plus médiatisée, cette mesure n’est sans doute pas la plus grave prise à l’encontre de la Russie. L’expert économique et financier souligne que l’Europe, les États-Unis et le Canada ont décidé d’empêcher la Banque centrale russe d’accéder à ses 630 milliards de dollars de réserves internationales. Une décision lourde de conséquences:D’après Sébastien Cochard, cette mesure aurait un objectif clair:

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

le désordre mondial, podcast, podcasts, russie, ukraine, sanctions, otan, canada, swift, swift, international