L'ONU réhabilite les installations du port Beyrouth avec le soutien de la banque allemande

L'ONU réhabilite les installations du port Beyrouth avec le soutien de la banque allemande

La banque allemande KfW Development Bank et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) ont signé un accord pour réhabiliter les... 02.03.2022, Sputnik France

Les travaux de réhabilitation visent également à restaurer les services urbains essentiels, notamment les routes et les réseaux d'assainissement, et à fournir des solutions d'énergie solaire, avec le soutien financier de 20 millions d'euros de la banque KfW, explique la même source.Le projet de l'UNOPS soutiendra également des petites initiatives créatives, efficaces et durables au profit des communautés touchées.Le 4 août 2020, deux énormes explosions ont ravagé le port de Beyrouth. Les déflagrations ont fait plus de 200 morts, détruit la plupart des installations portuaires et endommagé gravement les quartiers situés dans un rayon de six kilomètres autour du port libanais.

