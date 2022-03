https://fr.sputniknews.com/20220302/lonu-sur-le-point-dapprouver-un-projet-de-traite-mondial-sur-la-pollution-plastique-1055453045.html

L'Onu sur le point d'approuver un projet de traité mondial sur la pollution plastique

Les États membres ont tenu depuis plus d'une semaine à Nairobi, la capitale du Kenya, des discussions pour s'entendre sur les grandes lignes du traité visant à freiner la montée en flèche de la pollution plastique, une crise écologique qui s'étend du fond des océans aux sommets des montagnes.Les représentants gouvernementaux approuveront plus tard ce mercredi une résolution qui définit les termes généraux du traité qui devrait être finalisé d'ici fin 2024, a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement.Tout traité imposant des restrictions sur la production, l'utilisation ou la conception du plastique aurait un impact sur les entreprises pétrolières et chimiques qui fabriquent du plastique brut, ainsi que sur les fabricants de biens de consommation qui vendent des milliers de produits dans des emballages à usage unique.Selon un projet de résolution que Reuters a pu consulter, le traité sur les plastiques serait à la fois juridiquement contraignant et porterait sur le "cycle de vie complet du plastique", ce qui pourrait couvrir la production et la conception des emballages ainsi que les déchets.Les termes du projet de résolution sont néanmoins larges et un comité de négociation intergouvernemental de l'Onu devra maintenant faire face à des pays et des intérêts commerciaux qui interpréteront ces mots à leur avantage, ont déclaré les délégués.L'ambassadeur suisse pour l'environnement, Franz Perrez, a fait allusion aux divisions entre les pays au cours des quelque 90 heures de négociations nocturnes de la semaine dernière.

